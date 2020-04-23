Овечкин поблагодарил Гретцки за совместный благотворительный матч в NHL 2020

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки за совместный матч в NHL 2020.

«Это было прекрасное время, чтобы поиграть с тобой и твоими парнями, не торгуйте ими, они хорошие игроки. Огромное спасибо всем фанатам, которые жертвуют и поддерживают нас! Скоро увидимся, ребята», — написал Овечкин в «Твиттере».

Во время совместного эфира им удалось собрать более $ 40 тыс. для борьбы с коронавирусом. Мероприятие проходило под названием «Великий» против «Великой Восьмёрки». Болельщики могли жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и «Эдмонтона».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 183 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 784 тыс.