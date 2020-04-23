Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин поблагодарил Гретцки за совместный благотворительный матч в NHL 2020

Овечкин поблагодарил Гретцки за совместный благотворительный матч в NHL 2020
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки за совместный матч в NHL 2020.

«Это было прекрасное время, чтобы поиграть с тобой и твоими парнями, не торгуйте ими, они хорошие игроки. Огромное спасибо всем фанатам, которые жертвуют и поддерживают нас! Скоро увидимся, ребята», — написал Овечкин в «Твиттере».

Во время совместного эфира им удалось собрать более $ 40 тыс. для борьбы с коронавирусом. Мероприятие проходило под названием «Великий» против «Великой Восьмёрки». Болельщики могли жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и «Эдмонтона».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 183 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 784 тыс.

Гретцки в овертайме обыграл Овечкина в NHL 20. Россиянин взял реванш в ответной игре
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020