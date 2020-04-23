Гретцки в овертайме обыграл Овечкина в NHL 20. Россиянин взял реванш в ответной игре

В ночь на 23 апреля на канале «Вашингтона» на Twitch прошли виртуальные соревнования на хоккейном симуляторе NHL 2020, где российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл с легендарным канадским форвардом Уэйном Гретцки.

В качестве команды Гретцки выбрал «Эдмонтон Ойлерз». Овечкин в свою очередь игра за «Вашингтон».

В первом матче Гретцки обыграл Овечкина в овертайме со счётом 5:4. По ходу второй игры россиянин вёл со счётом 4:1 и было принято решение досрочно остановить игру.

Мероприятие проходило под названием «Великий» против «Великой Восьмёрки». Болельщики смогут жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и «Эдмонтона».

Ранее Овечкин опубликовал видео, показав, как он с сыном играет в виртуальный хоккей. Видео доступно на «Чемпионате».