Гретцки в овертайме обыграл Овечкина в NHL 20. Россиянин взял реванш в ответной игре

В ночь на 23 апреля на канале «Вашингтона» на Twitch прошли виртуальные соревнования на хоккейном симуляторе NHL 2020, где российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл с легендарным канадским форвардом Уэйном Гретцки.
В качестве команды Гретцки выбрал «Эдмонтон Ойлерз». Овечкин в свою очередь игра за «Вашингтон».
В первом матче Гретцки обыграл Овечкина в овертайме со счётом 5:4. По ходу второй игры россиянин вёл со счётом 4:1 и было принято решение досрочно остановить игру.
Мероприятие проходило под названием «Великий» против «Великой Восьмёрки». Болельщики смогут жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и «Эдмонтона».
Ранее Овечкин опубликовал видео, показав, как он с сыном играет в виртуальный хоккей. Видео доступно на «Чемпионате».
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