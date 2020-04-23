«У вас даже задницы нет». Крикунов раскритиковал современных хоккеистов

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о физической форме современных хоккеистов.
«Сейчас всё другое: хоккей другой, игроки другие. Не могу себе представить, чтобы ещё лет 10 назад кто-то из хоккеистов, получив задание, сказал мне, что не может с ним справиться. У меня не укладывается это в голове, хотя с каждым годом сталкиваешься с подобным всё чаще. Порой смотрю на своих хоккеистов и вижу, что ноги у них как у индийского крестьянина, и я не могу понять, как они с такими ногами играют в хоккей. А иногда прямо так и говорю: „Что ж вы за хоккеисты за такие, если у вас даже задницы нет?!“
Когда я был действующим игроком, за границей джинсы не могли себе подобрать! Ноги и ягодицы были такого размера, что стандартные модели, рассчитанные на определённый объем талии и рост, нам не подходили. Да что говорить, в Высшей лиге было девять команд на всю страну, на 250 миллионов человек! Только представьте, хоккеисты какого уровня попадали на самый верх. Плюс в моё время нас гоняли будь здоров! И мы понимали: выдержишь – значит будешь играть. А если нет – на твоё место придут другие», — цитирует Крикунова РИА «Новости».
- 23 апреля 2020
-
13:01
-
12:51
-
12:45
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:23
-
11:59
-
11:40
-
11:09
-
10:55
-
10:38
-
10:23
-
10:15
-
09:56
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
07:36
-
05:45
-
05:17
-
00:39
-
00:32
- 22 апреля 2020
-
23:59
-
23:32
-
22:59
-
22:34
-
22:10
-
21:47
-
21:34
-
21:30
-
20:57
-
20:48