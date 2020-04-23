«У вас даже задницы нет». Крикунов раскритиковал современных хоккеистов

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о физической форме современных хоккеистов.



«Сейчас всё другое: хоккей другой, игроки другие. Не могу себе представить, чтобы ещё лет 10 назад кто-то из хоккеистов, получив задание, сказал мне, что не может с ним справиться. У меня не укладывается это в голове, хотя с каждым годом сталкиваешься с подобным всё чаще. Порой смотрю на своих хоккеистов и вижу, что ноги у них как у индийского крестьянина, и я не могу понять, как они с такими ногами играют в хоккей. А иногда прямо так и говорю: „Что ж вы за хоккеисты за такие, если у вас даже задницы нет?!“



Когда я был действующим игроком, за границей джинсы не могли себе подобрать! Ноги и ягодицы были такого размера, что стандартные модели, рассчитанные на определённый объем талии и рост, нам не подходили. Да что говорить, в Высшей лиге было девять команд на всю страну, на 250 миллионов человек! Только представьте, хоккеисты какого уровня попадали на самый верх. Плюс в моё время нас гоняли будь здоров! И мы понимали: выдержишь – значит будешь играть. А если нет – на твоё место придут другие», — цитирует Крикунова РИА «Новости».