Тренер «Нефтехимика»: большая проблема хоккейных школ — ориентирование на результат

Тренер «Нефтехимика» по физподготовке Валерий Балабанов поделился мнением о развитии молодых игроков.



«Ребята после ДЮСШ приходят в состав молодёжных команд совершенно не подготовленными, не все конечно, но большинство. Сразу видны пробелы в их развитии, как игрока, как спортсмена. В момент их прихода в МХЛ тренерам вместо того, чтобы продолжить совершенствование этих ребят, приходится заниматься устранением пробелов их развития. Это большая проблема в работе хоккейных школ России, где во главе всего стоит результат команды по итогам данного сезона.



Тоже самое получается и в моей работе. Когда вместо дальнейшего развития и перевода ребят на новый уровень физического развития, приходится обучать элементарным вещам – поведению в тренажёрном зале, элементарной технике работы с «железом». Есть ребята, которые плохо бегают, не умеют правильно прыгать, не умеют играть в спортивные игры, не знают комплексы упражнений на быстрой лестнице, босу, фитболе, барьерах, упражнений с медболом, не знают, как правильно тренироваться на велотренажёре и т.д., и т.п. А есть и такие, которые не понимают, для чего это всё нужно. Они рассуждают так — «мы же в ДЮСШ без этого обходились и играли». Приходится их убеждать, что физическое развитие и совершенствование — это их будущее в большом хоккее.



Мелочей в развитии хоккеиста нет. Ведь хоккеист зарабатывает деньги своим телом, своими мышцами, которые должны быть быстрыми, выносливыми, сильными, координированными», — цитирует Балабанова официальный сайт клуба.