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Ерёменко: мы живём хорошо, потому что играем в хоккей, — это правда

Ерёменко: мы живём хорошо, потому что играем в хоккей, — это правда
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко поделился мнением об уходе из КХЛ «Адмирала».

«Конечно, переживаю за российские клубы. Хочется, и чтобы „Лада“ в КХЛ играла, и чтобы „Адмирал“ не уходил. Во Владивостоке один такой клуб, куда люди ходят, переживают – это разнообразие в жизни. Печально, но никуда не деться, это жизнь. Судьба иностранных клубов меня не так беспокоит.

Требуется огромное финансирование, чтобы содержать клубы. Мы живём хорошо, потому что играем в хоккей, это правда. Другие люди перебиваются с мизерными зарплатами — это тоже неправильно. Сейчас спорт будет меньше финансироваться, на это есть ряд причин извне», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ерёменко останется в московском «Динамо» на 16-й сезон. Он повторит достижение Давыдова
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