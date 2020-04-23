Ерёменко: мы живём хорошо, потому что играем в хоккей, — это правда

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко поделился мнением об уходе из КХЛ «Адмирала».



«Конечно, переживаю за российские клубы. Хочется, и чтобы „Лада“ в КХЛ играла, и чтобы „Адмирал“ не уходил. Во Владивостоке один такой клуб, куда люди ходят, переживают – это разнообразие в жизни. Печально, но никуда не деться, это жизнь. Судьба иностранных клубов меня не так беспокоит.



Требуется огромное финансирование, чтобы содержать клубы. Мы живём хорошо, потому что играем в хоккей, это правда. Другие люди перебиваются с мизерными зарплатами — это тоже неправильно. Сейчас спорт будет меньше финансироваться, на это есть ряд причин извне», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ерёменко останется в московском «Динамо» на 16-й сезон. Он повторит достижение Давыдова