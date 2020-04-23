Алексей Волков занял пост генерального менеджера «Авангарда»

Обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Алексей Волков назначен генеральным менеджером омского «Авангарда».
Профессиональную карьеру Волков начал в 1995 году в составе «Автомобилиста», затем два года отыграл в московских «Крыльях Советов–2». В 1998 году Волков на драфте НХЛ был выбран клубом « Лос-Анджелес Кингз» и в том же году уехал в Северную Америку. За океаном вратарь выступал за «Галифакс Мусхедз», «Нью-Орлеан Брасс» и «Лоуэлл Локк Монстерз». В первом же сезоне Алексей был признан лучшим новичком QMJHL. Тем не менее в 2001 году хоккеист вернулся в Россию и подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Кроме того, он выступал за московское «Динамо» (2002–2004, 2010–2013), «Спартак» (2004/2005), «Витязь» (2005–2009), «Атлант» (2012/2013).
Ранее совет директоров признал неудовлетворительным выступление «Авангарда» в минувшем сезоне. Кроме того, совет отметил отсутствие должного внимания со стороны спортивного блока клуба и тренерского штаба к развитию собственных воспитанников в составе команды КХЛ.
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