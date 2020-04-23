Федерации хоккея России поблагодарила медиков, борющихся с коронавирусом

Федерации хоккея России в «Твиттере» поблагодарила медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса.
«Наша безмерная благодарность и уважение всем врачам, медсёстрам, фельдшерам и волонтёрам, которые сегодня сражаются с коронавирусом. Вы настоящие герои», — говорится в сообщении.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 190 стран и регионов. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру были отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
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