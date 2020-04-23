«Вашингтон» выставил клюшки Овечкина и Кузнецова на благотворительный аукцион

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает участие в благотворительном аукционе, чтобы собрать средства на помощь врачам, которые борются с коронавирусом.

«Вашингтон» выставил на аукцион атрибутику – джерси, шлемы, шайбы и клюшки с автографами разных хоккеистов столичного клуба. В числе лотов – игровые клюшки российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Кузнецова с автографами, а также шайба, подписанная форвардом Ильёй Ковальчуком. Аукцион продлится до 1 мая.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 190 стран и регионов. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру были отменены.