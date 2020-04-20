Овечкин выставил на аукцион возможность потренироваться с ним, присоединившись к челленджу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин присоединился к челленджу All In Challenge. В рамках акции будут собраны средства для передачи в благотворительные фонды, которые обеспечивают питанием малоимущие семьи в США и в других странах.

«Хочу, чтобы вы и ваш друг приехали в Вашингтон и встретились со мной после тренировки. Покажу вам, как бросать в касание», — сказал Овечкин в видеообращении, опубликованном в его «твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Александра Овечкина.

Овечкин выставил на аукцион лот со стартовой ценой $10 тыс., победитель которого проведёт с ним 30-минутную тренировку после занятия основной команды, получит четыре билета на домашний матч «Кэпиталз», клюшку с автографом Александра с этого матча и возможность посетить раздевалку «столичных» после встречи. Проживание и переезд включены в стоимость лота.