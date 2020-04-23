Морозов — об отъезде россиян в НХЛ: нет такой миграции, что все побежали

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о причинах массового оттока российских хоккеистов за океан.

«В НХЛ все едут уже не за финансами, как в 90-е годы, когда все искали, где заработать хоккеем на жизнь. Сейчас ребята едут туда за мечтой. Мы следим за ситуацией. За последние годы сколько ребят уехало, столько же к нам возвращается. Они уезжают, пробуют себя, но возвращались те же Григоренко, Нестеров, Трямкин. Такой миграции, чтобы все побежали, нет. Конечно, хочется, чтобы такие игроки, как Капризов, играли у нас как можно дольше, но надо понимать, что у каждого спортсмена есть мечта, к которой он стремится. Мы не можем не дать игроку возможности реализовать себя», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса.