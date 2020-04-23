Президент КХЛ — о завершении сезона: мы не хотели обесценивать значимость Кубка Гагарина

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, почему лига решила досрочно завершить сезон из-за коронавируса.

«Мы прорабатывали вопрос со всеми заинтересованными сторонами, встречались с ФХР и некоторыми клубами. Думали, как доигрывать сезон. Мы понимали, что Финляндия и Казахстан не смогут принять участие, если начнём после 10 апреля. Были разные варианты: могли доиграть на майские праздники, если бы это было возможно. Прорабатывали вариант доиграть и в летний период, в июле-августе, но тогда бы ломался календарь на следующий сезон. Сейчас у многих игроков заканчиваются контракты, командам было бы проблематично продолжать борьбу в плей-офф в прежних составах.

Конечно, обидно за болельщиков, которые страдают и не видят самого интересного периода сезона. У нас уже были на носу полуфиналы и финал Кубка Гагарина. Каждый хотел увидеть это. Команды собрали хорошие коллективы, набрали темп, показывали красивый хоккей. Теперь у многих кончились контракты, кто-то уже уехал или подписался с другой командой. Мы не хотели обесценивать значимость Кубка Гагарина, потому что многие начинают подготовку к плей-офф ещё летом, во время предсезонки. Если мы начнём играть сейчас и будут задействованы не те составы, которые заканчивали чемпионат, то это будет несправедливо по отношению к клубам и розыгрышу самого Кубка Гагарина», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24».