Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кожевников: Григоренко хватит мастерства, чтобы полноценно заиграть за океаном

Кожевников: Григоренко хватит мастерства, чтобы полноценно заиграть за океаном
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о перспективах Михаила Григоренко в НХЛ. Российский форвард ЦСКА подписал однолетний контракт с клубом «Коламбус Блю Джекетс» на $ 1,2 млн, который вступит в силу, когда в НХЛ откроется окно переходов.

«Григоренко был одним из лидеров ЦСКА, все три сезона профессионально относился к своим обязанностям, показывал высокую результативность и составил отличную связку с Капризовым и Веем. Он достойно провёл это время как в клубе, так и в сборной. Трудно сказать, какая теперь его ждет судьба в НХЛ, но мастерства и профессионализма Михаилу должно хватить, чтобы со второго раза полноценно заиграть за океаном», — приводят слова Кожевникова «Известия».

В минувшем сезоне в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ 25-летний нападающий забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.

Контракт Григоренко отклонён НХЛ, «Коламбус» подаст новый запрос 1 июля
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020