Кожевников: Григоренко хватит мастерства, чтобы полноценно заиграть за океаном

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о перспективах Михаила Григоренко в НХЛ. Российский форвард ЦСКА подписал однолетний контракт с клубом «Коламбус Блю Джекетс» на $ 1,2 млн, который вступит в силу, когда в НХЛ откроется окно переходов.
«Григоренко был одним из лидеров ЦСКА, все три сезона профессионально относился к своим обязанностям, показывал высокую результативность и составил отличную связку с Капризовым и Веем. Он достойно провёл это время как в клубе, так и в сборной. Трудно сказать, какая теперь его ждет судьба в НХЛ, но мастерства и профессионализма Михаилу должно хватить, чтобы со второго раза полноценно заиграть за океаном», — приводят слова Кожевникова «Известия».
В минувшем сезоне в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ 25-летний нападающий забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.
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