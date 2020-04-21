Контракт Григоренко отклонён НХЛ, «Коламбус» подаст новый запрос 1 июля

Национальная хоккейная лига отказала клубу «Коламбус Блю Джекетс» в регистрации контракта российского форварда Михаила Григоренко. Как сообщает официальный сайт «Коламбуса», контракт отклонили из-за недопонимания сроков окна регистрации.

«Коламбус» уже связался и с лигой, и с Дэном Мильштейном, агентом Григоренко. Теперь контракт отдадут на регистрацию 1 июля.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.



Григоренко выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Серебряный (2012) и бронзовый (2013, 2014) призёр молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России.