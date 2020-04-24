Шестёркин: два русских тандема вратарей в одном городе — это будет впечатляюще

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, что думает о двух российских тандемах вратарей в Нью-Йорке.

«Будет хорошая афиша для журналистов. Если такое произойдёт, это вызовет большой интерес у людей. Два русских тандема в одном городе — это будет впечатляюще. Когда я играл за СКА в стартовом составе, а Сорокин — в ЦСКА, перед очным матчем мы не спорили на ужин. Могли только в шутку что-то сказать друг другу. Но если мы играем, то стараемся не общаться. Так у нас было во время кубковой серии. Созванивались перед седьмым матчем с Сорокой, желали друг другу удачи. Пусть победит сильнейший. Было очень обидно проиграть тот матч. Но я рад, что Илья завоевал долгожданный Кубок Гагарина», — сказал Шестёркин в интервью русскоязычному сайту НХЛ.

Напомним, что в следующем сезоне Илья Сорокин, защищавший цвета московского ЦСКА, может перебраться в «Нью-Йорк Айлендерс», которым он и был задрафтован. Таким образом, «Рейнджерс» будут представлять Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, а «Айлендерс» — Семён Варламов и Илья Сорокин.