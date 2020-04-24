Игорь Шестёркин: заставляю себя бегать, не люблю это с детства

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как поддерживает физическую форму во время перерыва в НХЛ, вызванного пандемией коронавируса.
«Моя девушка Аня все заказала через Amazon — резинки, коврик, скакалки. Специальные слайды — можно и руками на них опираться, и ногами делать выпады. Все очень удобно. Единственное — заставляю себя бегать. Не очень это люблю с детства — по ходу, там перебегал на сборах. Нет смысла покупать велосипед. Если бы свое жилье было, то да. А так утром выхожу на пробежку в зависимости от дня недели. У меня все расписано. Бегаю от 20 до 40 минут. Потом уже занимаюсь дома — отжимания, приседания, выпады, статика, пресс, спина», — сказал Шестёркин в интервью русской версии официального сайта НХЛ.
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