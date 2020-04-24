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Российские защитники не вошли в топ-16 НХЛ за эру расширения, лучший — Орр

Российские защитники не вошли в топ-16 НХЛ за эру
Российские защитники не вошли в топ-16 НХЛ за эру расширения, лучший — Орр
Хоккей / НХЛ 0

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликован топ-16 лучших голкиперов лиги с 1967 года (период эры расширения). Российские защитники не были отмечены североамериканскими журналистами.

По результатам голосования рейтинг возглавил Бобби Орр – восьмикратный обладатель приза «Норрис Трофи». Второе место занял Никлас Лидстрём, замкнул тройку лидеров Рэй Бурк.

В рейтинг также вошли: Ларри Робинсон, Пол Коффи, Дени Потвен, Крис Челиос, Брайан Лич, Скотт Нидермайер, Брэд Парк, Эл Макиннис, Скотт Стивенс, Крис Пронгер, Здено Хара, Ларри Мёрфи и Эрик Карлссон.

Ранее на официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликован топ-16 лучших голкиперов лиги с 1967 года (период эры расширения). Российские голкиперы также не были отмечены североамериканскими журналистами.

Российские вратари не вошли в топ-16 голкиперов НХЛ за эру расширения
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