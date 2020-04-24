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Отец Александра Баркова стал главным тренером «Лады»

Отец Александра Баркова стал главным тренером «Лады»
Хоккей / ВХЛ 0

Александр Барков назначен главным тренером тольяттинской «Лады», выступающей в Высшей хоккейной лиге, сообщается на сайте команды.

Барков ранее занимал должность старшего тренера «Лады». В последние годы он работал в Китае в командах «ОЭРДЖИ Юниор», «КРС-ОЭРДЖИ», «Куньлунь РС Юниор». Барков возглавлял молодёжную и юниорскую сборные Китая, входил в тренерский штаб основной национальной команды Китая. В КХЛ Барков работал в казанском «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге». Барков-старший — отец нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова.

В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершён из-за коронавируса, «Лада» проиграла альметьевскому «Нефтянику» в первом раунде плей-офф со счётом 3-4.

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