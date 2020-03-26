Забытые клубы Суперлиги. Где сейчас команды из первых чемпионатов России. Часть 2

Чемпионаты России по хоккею с шайбой ведут историю с 1996 года. Этот турнир стал преемником первенства СССР (1946-1991), а также чемпионатов СНГ (1991-1992) и Межнациональной хоккейной лиги (1992-1996). Первый чемпион России по хоккею определился весной 1997-го («Торпедо» Ярославль), последним на данный момент является обладатель Кубка Гагарина – 2019 ЦСКА. В чистом виде (без участия иностранных команд) первенство России существовало с 1996 по 2008 год и включило в себя 12 полных сезонов. Эти чемпионаты проводила сначала Российская хоккейная лига (РХЛ, с 1996-го по 1999-й), затем Профессиональная хоккейная лига (ПХЛ, с 1999-го по 2006-й), а последние два турнира проводились под эгидой ФХР. Впрочем, для всего хоккейного сообщества чемпионат России по хоккею назывался просто – Суперлига.

Многие команды из Суперлиги успешно перекочевали в чемпионат КХЛ, и вы все их прекрасно знаете. Вспоминаем клубы, некогда игравшие в элите российского хоккея, но по разным причинам покинувшие её, а то и вовсе исчезнувшие с хоккейной карты.

Забытые клубы Суперлиги. Где сейчас команды из первых чемпионатов России В Электростали потеряли «Кристалл», «Рубин» счастлив в ВХЛ, «Крылья Советов» мечтают о возрождении.

«Металлург» (Новокузнецк). Когда играли в Суперлиге: 1996 – 2008.

В первые годы Суперлиги «Кузня» была ближе к аутсайдерам чемпионата России, об участии в плей-офф могла только мечтать, но всё изменилось в 1997 году, когда команду возглавил Сергей Николаев. Под руководством Сеича в регулярке сезона-1998/1999 «Металлург» занял второе место, а в плей-офф дошёл до четвертьфинала, где уступил «Ак Барсу». На следующий год «Кузня» уже без Николаева, которого во второй половине сезона сменил Юрий Новиков, смогла добраться до медалей. В плей-офф «Металлург» дошёл до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону московскому «Динамо», а бронзовый комплект наград был разделён между новокузнечанами и их магнитогорскими «одноклубниками».



В конце 90-х Новокузнецк переживал настоящий хоккейный бум, в результате чего первый Матч звёзд Суперлиги прошёл именно в этом городе в декабре 1999-го. В начале века «Металлург» был одной из самых посещаемых команд чемпионата России, классно работала местная хоккейная школа, но хотя бы повторить достижение 2000 года «Кузне» уже было не суждено. «Металлург» был крепким середняком Суперлиги, но не таким уж частым гостем в плей-офф, а если и добирался до кубковых матчей, то вылетал в первом раунде. Летом 2005-го Новокузнецк был лишён и этого. Руководители команды Николай Макаров и Олег Гросс вместе с главным тренером Николаем Соловьёвым переехали в Санкт-Петербург, забрав вместе с собой 14 игроков основы «Металлурга». «Кузня» за счёт богатых внутренних резервов омолодилась и какое-то время ещё держалась на плаву, весной 2007-го новокузнечане даже сыграли в плей-офф, но затем результаты неминуемо пошли на спад. «Металлург» стал одним из главных аутсайдеров в элите российского хоккея, и в таком статусе шагнул в эпоху КХЛ.

Вратарь «Металлурга» Сергей Шабанов, сезон-2003/2004 Фото: photo.khl.ru

Дальнейшая судьба: «Металлург» испытывал финансовые трудности, но новокузнецкая школа продолжала выпускать талантов, и во многом за счёт этого клуб довольно долго держался в числе сильнейших хоккейных команд России, хотя даже о выходе в плей-офф КХЛ «Кузне» оставалось только мечтать. Последним в лиге для новокузнечан стал сезон-2016/2017, «Металлург» занял в нём последнее место в регулярке, а в мае по решению Совета директоров КХЛ был исключён из состава участников.



«Кузня» сразу же заявилась в ВХЛ, где оказалась самой богатой командой в турнире, но это не помогало «Металлургу» добиваться хоть каких-то результатов. Более того, с каждым годом всё становится только хуже: четвертьфинала Кубка Петрова, затем вылет в 1/8, а в нынешнем сезоне «Металлург» и вовсе не попал в плей-офф ВХЛ. К сожалению, сейчас у «Кузни» целый ворох не только спортивных, но и управленческих проблем, в клубе даже умудрились испортить отношения с преданным болельщиками, а генеральный спонсор «Металлурга» «Евраз» в любой момент может перекрыть финансирование своего непрофильного актива. До кучи – ситуация с домашней ареной, которая может стать для несчастной «Кузни» последней каплей.

Пинок от КХЛ был только началом. «Кузня» может исчезнуть из нашего хоккея Подарок на 70-летний юбилей.

«Лада» (Тольятти). Когда играли в Суперлиге: 1996 – 2008.

Вряд ли болельщикам даже без особого стажа нужно рассказывать, что «Лада» была одним из самых мощных клубов в 90-е годы. Титульный спонсор тольяттинцев «Автоваз» тогда процветал, у «Лады» было стабильное и высокое финансирование, что позволило команде весной 1994-го стать первым в истории российского хоккея немосковским чемпионом страны. В 1996-м «Лада» повторила золотой успех, а в первом сезоне Суперлиги проиграла лишь в финале ярославскому «Торпедо».



Успехи и стиль классической «Лады» связаны с именами Геннадия Цыгурова и Петра Воробьёва. Первый озолотил хоккейный Тольятти, а второй сделал из «вазовцев» образец команды с непробиваемой обороной – в свои лучшие годы «Лада» дала бы фору в умении «сушить» соперника современному ЦСКА. Правда, Воробьёву не удалось сделать «Ладу» чемпионом России в третий раз, наивысшим достижением Петра Ильича в Тольятти стало серебро сезона-2004/2005.

Пётр Воробьёв семь лет возглавлял «Ладу» Фото: hclada.ru

Этот результат, по сути, стал лебединой песней знаковой для российского хоккея команды. В сезоне-2005/2006 у «Лады» возникли первые трудности с финансированием, клуб разом покинули 16 ведущих хоккеистов. В тот момент «вазовцы» перестали быть топ-клубом, но до самого последнего чемпионата Суперлиги «Лада» держалась на плаву и не пропускала матчи плей-офф, хотя о медалях, конечно, мечтать уже не приходилось.



Дальнейшая судьба: со всеми своими финансовыми проблемами «Лада» перекочевала в КХЛ, но в новой лиге продержалась недолго. При этом в сезоне-2008/2009 тольяттинцы снова вышли в плей-офф, но в следующем чемпионате кризис финансирования нанёс по «вазовцам» сокрушительный удар. Команда с трудом доиграла чемпионат, потеряв по его ходу почти всех ведущих хоккеистов и тренера Воробьёва, а плей-офф чемпионата России впервые в истории прошёл без «Лады».



Хроническое безденежье не позволяло тольяттинцам помышлять о возможности остаться в элите российского хоккея, остро стоял вопрос вообще о продолжении существования. Сезон-2010/2011 «Лада» всё-таки провела в ВХЛ, заняв в регулярке последнее место, но затем ситуацию удалось чуть улучшить, во многом благодаря возвращению в Тольятти Геннадия Цыгурова. Вазовцы освоились в ВХЛ, результаты пошли по возрастающей, и в марте 2014-го было объявлено, что клуб возвращается в КХЛ. Однако никакой радости тольяттинцам это повышение не принесло. В КХЛ «Лада» провела четыре сезона и неизменно заканчивала регулярку в конце таблицы Востока, а весной 2018-го была исключена из числа участников чемпионата.



Последние два года «Лада» снова выступает в ВХЛ. За это время тольяттинцы дважды выходили в плей-офф, но ни разу не смогли преодолеть барьер первого раунда Кубка Петрова.

ЦСК ВВС (Самара). Когда играли в Суперлиге: 1996 – 2000.

Самарский хоккейный клуб в советское время был известен как «Маяк», а название ЦСК ВВС появилось только в начале 90-х, когда команду под опеку взяло соответствующее армейское общество. В элиту российского хоккея «военные лётчики» попали в сезоне-1994/1995, когда МХЛ расширилась на четыре клуба. В общей сложности ЦСК ВВС провёл в компании сильнейших шесть сезонов, наибольшего успеха добились в чемпионате-1997/1998. Тогда самарцы заняли пятое место на Востоке, 15-е – в общей турнирной таблице и проиграли «Магнитке» в 1/8 финала плей-офф. Следующий год ЦСК ВВС закончил с таким же результатом, а вот сезон 1999/2000 оказался для самарцев последним в хоккейной элите: в переходном турнире клуб занял третье место и спустился в Высшую лигу.

Братья Михаил и Сергей Севостьяновы и Денис Тюрин в составе ЦСК ВВС, 1998 год. Фото: cskvvs.com

Дальнейшая судьба: с начала XXI века ЦСК ВВС без особого успеха играл в Высшей лиге, единственный раз сумел выйти в плей-офф в сезоне-2007/2008. В новообразованную ВХЛ в 2010-м самарцы не попали, спустившись на третий эшелон российского хоккея (РХЛ). Там «военные лётчики» играли на протяжении семи лет, в 2015-м дошли до финала, где проиграли «Ростову», а через два года ЦСК ВВС стал фарм-клубом «Лады» и вступил в ВХЛ. На этом уровне самарцы и играют до сих пор, только уже являясь аффилированной командой «Нефтехимика».

«Спартак»/«Динамо-Энергия» (Екатеринбург). Когда играли в Суперлиге: 1996 – 1998, 1999 – 2001.

Свердловский хоккейный клуб в советское время периодически выступал в высшей лиге чемпионата СССР, начало 90-х «Автомобилист» встретил в элите российского хоккея, но примерно с середины этого десятилетия в Екатеринбурге начались серьёзные проблемы с финансированием клуба. В это время происходили различные организационные преобразования, из-за чего команда часто меняла названия: в первом чемпионате Суперлиги играл «Спартак», через год – «Динамо-Энергия». Но сути это не меняло: екатеринбуржцы плелись в конце таблицы и в 1998-м закономерно вылетели в Высшую лигу. Вернуться в Суперлигу удалось спустя год, но в 2001-м «Динамо-Энергия» вновь отправилось в Вышку и больше уже не возвращалась.

Дальнейшая судьба: в Екатеринбурге в то время возникли проблемы с Дворцом спорта, динамовцы играли на загородном катке в Курганово, а хоккей в городе пришёл в упадок. «Динамо-Энергия» осело на дне таблицы Высшей лиги, лучшие воспитанники двух ведущих спортивных школ «Спартаковец» и «Юность» в раннем возрасте уезжали из города в другие клубы. В результате «Динамо-Энергия» бесславно доиграло в Вышке до конца сезона-2006/2007, после чего прекратило своё существование.



Ещё летом 2006-го в Екатеринбурге была создана новая хоккейная команда с новыми спонсорами под названием «Автомобилист». Она начала свой путь с Высшей лиги (в сезоне-2006/2007 играла в одном турнире с «Динамо-Энергией»), постепенно добралась до КХЛ и сейчас является одной из сильнейших команд на Востоке лиги.

«Молот-Прикамье» (Пермь). Когда играли в Суперлиге: 1996 – 2003, 2004 – 2006.

В начале 90-х пермская команда с хорошими хоккейными традициями была принята в число постоянных участников МХЛ, позже стала выступать и в чемпионате Суперлиги. Первый год в российском первенстве для «Молота» не задался, но в 1997-м команда стала именоваться «Молотом-Прикамье», клуб возглавил Валерий Постников, и следующие два чемпионата стали весьма удачными для пермяков. «Медведи» дважды подряд занимали восьмые места в регулярке, а в сезоне-1998/1999 им удалось пройти один раунд плей-офф, обыграв «Салават Юлаев».



В следующем чемпионате пермяки снова добрались до кубковых матчей, но затем у клуба возникли проблемы с финансированием и результаты пошли на спад. «Молот-Прикамье» обосновался на дне таблицы, а весной 2003-го вылетел в Высшую лигу. Вернуться в элиту удалось уже через год, но с финансами лучше не стало. «Молот» промучался в Суперлиге два сезона, занимая последние места в регулярке, и с 2006-го обосновался в Вышке.



Дальнейшая судьба: вот уже 14 лет «Молот-Прикамье» спокойно и стабильно играет в ВХЛ, не помышляя о повышении, для которого у пермяков просто нет ресурсов. Дважды за это время «медведи» добирались до полуфинала плей-офф, но в последние годы (после ухода с поста главного тренера Александра Гулявцева) результаты команды пошли на спад – за четыре сезона «Молот-Прикамье» трижды оставался без участия в Кубке Петрова.

«Мечел» (Челябинск) Когда играли в Суперлиге: 1997 – 2003.

В Челябинске исторически было две хоккейные команды, пути которых долго не пересекались. Команда местного металлургического комбината в советские годы называлась «Металлург», название «Мечел» пришло с началом 90-х. В то время клуб выступал в Первой лиге, но в 1997-м добился повышения в Суперлигу, и задержался в элите нашего хоккея на шесть лет. Таким образом, с 1997 по 1999 год в чемпионате России играло сразу две челябинские команды – «Мечел» и «Трактор».



«Металлурги» в Суперлиге звёзд с неба не хватали, но с 1999 по 2001 год стабильно играли в плей-офф, неизменно вылетая в первом раунде. Однако следующие два сезона оказались неудачными, и в 2003-м «Мечел» вылетел в Вышку.

Капитан «Мечела» в сезоне-2002/2003 Сергей Гомоляко Фото: photo.khl.ru

Дальнейшая судьба: с тех пор челябинцы играют в Высшей лиге, но необходимо упомянуть, что в 2012-м с «Мечелом» произошли серьёзные перемены. Руководители титульного спонсора группы «Мечел» отказались от финансирования команды, и клуб перешёл в собственность «Трактора». Так «Мечел» стал «Челметом», а также фарм-клубом «трактористов» в ВХЛ.

ХК «Липецк». Когда играли в Суперлиге: 1998 – 2000.

Большой хоккей в Липецке появился в конце 70-х годов, в 1994-м был образован ХК «Липецк», который в сезоне-1997/1998 выиграл Первенство России и завоевал путёвку в Суперлигу. В первом же чемпионате в элите липчане заняли 11-е место в регулярке и вышли в плей-офф, где в 1/8 финала уступили «Ладе». Однако уже в следующем году ХК «Липецк» стал предпоследним в таблице и вылетел в Высшую лигу.



Дальнейшая судьба: до 2006-го «Липецк» играл в Вышке, но затем из-за финансовых проблем был вынужден опуститься в Первую лигу. Там липчане провели два года, затем вернулись в Высшую лигу, а в 2010-м были приняты в состав участников ВХЛ, но вынуждены были отказаться из-за нехватки средств.



Сезон-2010/2011 ХК «Липецк» провёл в первенстве России среди клубных команд регионов, потом вернулся в РХЛ (бывшая первая лига), а затем даже нашёл деньги на два сезона в ВХЛ, но в 2015 году команда фактически была распущена. Впрочем, Липецк сохранил молодёжную команду, которая до сих пор выступает в первенстве МХЛ-Б.

ХК МВД (Тверь, Подольск, Балашиха). Когда играли в Суперлиге: 2005 – 2008.

Хоккейный клуб МВД был создан в апреле 2004 года официальным приказом министра МВД Рашида Нургалиева на базе хоккейной команды ТХК из Твери. В первый же год существования новый тверской клуб выиграл турнир Высшей лиги, обыграв в финале плей-офф чеховский «Витязь», и вышел в Суперлигу. В элите российского хоккея ХК МВД начал с 15-го места в регулярке и поражения от «Ак Барса» в 1/8 финала. В 2006-м «милиционеры» переехали в Подольск, снова вышли в плей-офф, где вновь не преодолели барьер первого раунда, уступив «Магнитке». В следующем году ХК МВД продолжил кочевую жизнь и перебрался в Балашиху, где и остался до самого конца своего существования. В последнем сезоне Суперлиги «милиционеры» стали уже десятыми в регулярке, но в плей-офф опять проиграли в 1/8 финала.

Артём Чернов в составе ХК МВД в сезоне-2007/2008 Фото: photo.khl.ru

Дальнейшая судьба: ХК МВД бодрым шагом зашёл в КХЛ и во втором сезоне в Континентальной лиге произвёл сенсацию. Команда Олега Знарка добралась до финала Кубка Гагарина. Сразу после этого успеха ХК МВД был объединён с московским «Динамо» и прекратил самостоятельное существование.

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