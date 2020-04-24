Экс-замдиректора «Адмирала»: при потолке в 900 млн в КХЛ не будет мастеровитых легионеров

Бывший заместитель генерального директора владивостокского «Адмирала» Камил Гаджиев высказал мнение об участившихся разговорах по поводу увеличения жёсткого потолка зарплат в КХЛ в сезоне-2020/2021 с 900 млн руб. до 1,2 или 1,3 млрд руб.

«Поднимать потолок зарплат однозначно надо. 900 млн рублей, на мой взгляд, не совсем правильная цифра. Она отразиться на качестве хоккея и уровне хоккеистов, которые будут играть. Мы ведь, так или иначе, пытаемся сохранить чемпионат на хорошем уровне мастерства. Мы же видим отток хоккеистов в Национальную хоккейную лигу. Чтобы мастер играл у нас, ему надо платить — никуда от этого не деться. А что касается зрителей, то они в России хорошо разбираются в хоккее. Если уровень чемпионата упадёт, то первое, что мы увидим — это отток зрителей с трибун, мы потеряем зрителя. Возвращать его будет очень сложно.

Как возникла первоначальная цифра в 900 млн рублей? Я понимаю, что её взяли не просто так, что её просчитывали профессиональные люди. Но я понимаю, сколько нужно платить высококвалифицированным хоккеистам, чтобы они играли. Кроме того, это будет сильный удар по легионерам. Клубы лишаться легионеров, потому что у иностранцев какая задача — получать много, но решать исход, делать результат. Они для этого и покупаются. Если у нас потолок в 900 млн, то о каких мастеровитых легионерах в КХЛ может идёт речь? В КХЛ их просто не будет. А легионеры низкой квалификации нам не нужны.

Я понимаю, что потолок нельзя поднимать бесконечно. Цифра в 1,3 млрд, которую я вчера увидел в СМИ — она мне показалась адекватной. Считаю, что на неё нужно ориентироваться», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.