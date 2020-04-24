Кожевников: курс доллара значительно вырос. Потолок зарплат всё же нужно увеличить

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сумма потолка зарплат в КХЛ должна напрямую зависеть от курса доллара по отношению к рублю.

«Каким конкретно должен быть потолок зарплат 900 млн или 1.3 млрд рублей — сказать непросто. Мы не знаем, каким будет курс доллара через два-три дня. Пока, если посмотреть статистику, с момента приостановления Кубка Гагарина курс значительно вырос. Вопрос потолка очень важный и его необходимо как можно быстрее решить. Если мы хотим развивать наш хоккей, сумма всё-таки должна быть больше 1 миллиарда рублей. Это позволит удержать как молодых ребят, которые уже спят и видят день отъезда за океан, так и высококвалифицированных легионеров. Нельзя забывать о том, что до следующей Олимпиады – два неполных года, которые пролетят как одно мгновение. Мы должны думать о нашей сборной. У нас всегда был сильный хоккей, много перспективных ребят и нужно постараться не допустить их массового отъезда за океан», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён.