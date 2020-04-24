Бывший защитник сборной России Андрей Марков рассказал, почему удалил свой «инстаграм».
«Удалил ли я свой «инстаграм»? Да. «Фейсбук» тоже удалил. У меня просто нет времени! Посвящаю его детям. Я считаю, что на «инстаграме» нужно зарабатывать. И многие так делают. Уделяют этому много внимания. Если люди зарабатывают, то пожалуйста. А если так, ради забавы… Меня это не прикалывало, и я не получал от этого удовольствия. И в какой-то момент понял, что трачу своё время впустую. Лучше я займусь чем-то другим, более полезным для себя. Я не говорю, что «инстаграм» — бесполезная штука. Но я для себя решил вот так», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».
Марков, в сезоне-2019/2020 выступавший за ярославский «Локомотив», в 23 матчах регулярного чемпионата набрал 7 (1+6) баллов при показателе полезности «0» и 32 минутах штрафного времени. Ветеран проводил на льду 16 минут 7 секунд за встречу. В шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина 41-летний защитник набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «–1».
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