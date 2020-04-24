Марков: очень рад, что мне удалось поработать с Пелино

Бывший защитник сборной России Андрей Марков рассказал о работе с тренером Майклом Пелино в ярославском «Локомотиве».
«Все знают, что в «Локомотиве» выступает много талантливых молодых ребят. Мне было интересно с ними работать, играть в одной команде. Главный тренер Майк Пелино проповедовал ту систему, которая мне нравится — и на тренировках, и в матчах. Такой канадский стиль с канадской ментальностью. Я очень рад, что мне удалось с ним поработать.
Напрягся ли, когда узнал, что Пелино подцепил коронавирус? Да, неприятная новость. Нужно было считать дни, когда мы последний раз пересекались. Но я даже об этом как-то не подумал. Если читать прессу, смотреть телевидение, то увидишь там сплошной ужас. Но бывает и такое, что ты заражён коронавирусом, но даже не испытываешь никаких симптомов. Можешь даже не знать об этом. Слава богу, все чувствуют себя хорошо, и мы будем все вместе через это проходить», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».
- 24 апреля 2020
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