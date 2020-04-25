Баттон представил возможный состав сборной Канады на ОИ-2022 из игроков НХЛ

Известный канадский эксперт Крэйг Баттон представил свою версию состава сборной Канады на ОИ-2022, если бы туда могли поехать игроки Национальной хоккейной лиги. На данный момент НХЛ и Международный олимпийский комитет не смогли договориться об участии игроков лиги в Олимпийских играх в Китае.

Биннингтон, Прайс, Харт; Райлли – Пьетранджело, Юбердо – Макдэвид – Маккиннон; Шабо – Макар, Маршан – Кросби – Бержерон; Моррисси – Даути, Кутюрье – Шайфли – Марнер; Хэмилтон, Холл – Пойнт – Стэмкос, О’Райлли.

В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Ещё один участник квартета определится в квалификации.

В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.