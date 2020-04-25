Главный тренер «Тампы» Купер оценил игру Кучерова и Василевского в нынешнем сезоне НХЛ

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал об игре нападающего Никиты Кучерова и голкипера Андрея Василевского.
«Считаю, что Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон. Он, конечно, уже не идёт по своему прошлогоднему 128-очковому графику. Но я не думаю, что и другие наши ребята достигнут в нынешнем сезоне тех рубежей, которых достигли в прошлом.
Достаточно посмотреть, где мы находимся в таблице. В таком командном виде спорт, как наш, своя роль предписана каждому, но у вратаря она особенно велика. Когда мы начали своё восхождение после первых 30 матчей, заслуга Василевского в этом просто огромна. Его статистика ясно это отражает: он вырвался в лидеры НХЛ по победам, да и его индивидуальные показатели вроде процента отраженных броскови коэффициента надежности тоже среди лучших. В начале сезона его статистика была не так уж хороша, но если вы посмотрите на последние две трети сезона и на то, как он поднялся во всех категориях, то поймете, насколько хорош он был все это время. Василевский — это камень, который стабилизирует всю нашу игру — особенно, если вспомнить, где мы были после первых 30 матчей», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров провёл 68 матчей, забив 33 гола и сделав 52 результативные передачи. Василевский в свою очередь принял участие в 52 играх, выиграв 35 их них.
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