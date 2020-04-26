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26 апреля 2014 года магнитогорский «Металлург» вышел вперёд в финальной серии с «Левом»

26 апреля 2014 года магнитогорский «Металлург» вышел вперёд в финальной серии с «Левом»
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. За всю историю 26 апреля в Кубке Гагарина состоялся всего один матч.

26 апреля 2014 года состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина, где трофей оспаривали магнитогорский «Металлург» и пражский «Лев». Встреча получилась упорной и малорезультативной — в основное время соперники забросили только по одной шайбе. Дополнительное время продолжалось чуть меньше девяти минут, и точку во встрече поставил нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин, для которого гол стал вторым в матче. Голкиперы Василий Кошечкин и Петри Веханен на двоих отразили 58 бросков.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
26 апреля 2014, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Лев
Прага
1:0 Мозякин (Коварж, Зарипов) – 25:36' (5x5)   1:1 Азеведу (Закриссон, Шевц) – 42:54' (5x5)   2:1 Мозякин (Зарипов, Коварж) – 68:43' (5x5)

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