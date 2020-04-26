26 апреля 2014 года магнитогорский «Металлург» вышел вперёд в финальной серии с «Левом»

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. За всю историю 26 апреля в Кубке Гагарина состоялся всего один матч.



26 апреля 2014 года состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина, где трофей оспаривали магнитогорский «Металлург» и пражский «Лев». Встреча получилась упорной и малорезультативной — в основное время соперники забросили только по одной шайбе. Дополнительное время продолжалось чуть меньше девяти минут, и точку во встрече поставил нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин, для которого гол стал вторым в матче. Голкиперы Василий Кошечкин и Петри Веханен на двоих отразили 58 бросков.

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