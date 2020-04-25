25 апреля 2012 года московское «Динамо» впервые выиграло Кубок Гагарина

Из-за негативного развития эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.



Ровно восемь лет назад, 25 апреля 2012 года, московское «Динамо» впервые в своей истории стало обладателем Кубка Гагарина. «Бело-голубые» отыгрались со счёта 1-3 в противостоянии. В седьмом матче финальной серии с «Авангардом» подопечные Олега Знарка оказались сильнее со счётом 1:0. «Золотой» гол на 53-й минуте забил чешский нападающий Якуб Клепиш. Великолепный матч провёл голкипер москвичей Александр Ерёменко, отразивший все 18 бросков по своим воротам. 40-летний Ерёменко до сих пор выступает за «Динамо» и уже подписал новый контракт на сезон-2020/2021.

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