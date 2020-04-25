ИИХФ составила символическую сборную Беларуси всех времён

Международная федерация хоккея на официальном сайте составила символическую сборную Беларуси всех времён. Команда состоит из одной пятёрки и вратаря.



Вратарём выбран легендарный Андрей Мезин, с 1998 по 2014 год практически бессменно защищавший последний рубеж национальной команды.



Пару защитников составили Руслан Салей и Владимир Копать. Салей — один из самых сильных защитников в историии белорусского хоккея. Он погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе «Локомотива». Копать — автор знаменитого гола в ворота Швеции на ОИ-2002.



Тройку нападающих составили титулованные Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков и Михаил Грабовский. Калюжный — рекордсмен сборной по количеству проведённых матчей — 171. Грабовский — яркий игрок сборной, успешно выступавший в НХЛ. Цыплаков провёл за Беларусь шесть чемпионатов мира и дважды играл на ОИ. Скончался 14 декабря 2019 года.

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