«Витязь» подписал новый контракт с Павлом Варфоломеевым

Хоккейный клуб «Витязь» подписал новый контракт с нападающим Павлом Варфоломеевым, информирует официальный сайт команды из Подольска. 25-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.
Прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги Варфоломеев начинал в нижегородском «Торпедо», откуда его 16 октября обменяли в «Витязь». Всего в регулярке сезона-2019/2020 нападающий принял участие в 37 матчах, записав на свой счёт 9 (6+3) баллов при показателе полезности "-18" и 10 минутах штрафного времени. В «Витязе» форвард проводил на площадке 12 минут и 35 секунд за матч.
Ранее Варфоломеев также выступал за ханты-мансийскую «Югру» и магнитогорский «Металлург».
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