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Стали известны зарплаты лидеров московского «Динамо» по новым контрактам

Стали известны зарплаты лидеров московского «Динамо» по новым контрактам
Хоккей / КХЛ 0

В телеграм-канале «Хоккей без зрителей» появилась информация о зарплатах некоторых игроков московского «Динамо» в предстоящем сезоне КХЛ.

Капитан бело-голубых Вадим Шипачёв продолжит зарабатывать 120 млн рублей за год, его партнёр по звену Дмитрий Яшкин заключил двухлетний контракт на 95 млн рублей за сезон. Зарплаты защитников первой пары бело-голубых Юусо Хиетанена и Михала Чайковски составят 55 из 30 млн рублей соответственно. Нападающий Даниил Тарасов заработает 30 млн рублей за чемпионат, а защитник Михаил Григорьев получит 32 млн рублей.

С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий «потолок заработных плат» — 900 млн рублей. Из лидеров московского клуба без контракта на данный момент находится только шведский форвард Андре Петерссон.

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