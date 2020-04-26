А. Филатов: сборная Казахстана состоит сплошь из непонятных иностранных фамилий. Это тупик

Бывший форвард сборной Казахстана Анатолий Филатов поделился мнением о привлечении легионеров в национальную команду.
«Говорят, это делается якобы для развития казахстанского хоккея. Но, как видим, никакого развития не происходит. Это путь в никуда, тупик. Надо доверять своим ребятам. В Казахстане много молодых и талантливых мальчишек. Вот они и должны играть за нашу сборную. Понимаю, можно привлечь для усиления одного легионера, и то, наверное, в крайнем случае. Но когда чуть ли не вся команда состоит сплошь из каких-то непонятных иностранных фамилий, это просто несерьёзно. Если честно, искренне этого не понимаю.
Отношусь к натурализации легионеров негативно. Уверен, Борис Александров, царство ему небесное, никогда не поддержал бы всё это. Он бы просто не допустил такого. На мой взгляд, вся селекционная политика ведётся в неправильном направлении. Думаю, у руководства есть какой-то свой интерес, скорее, денежный. Вряд ли с таким подходом они заинтересованы именно в развитии хоккея», – цитирует Филатова «Шайба.kz».
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