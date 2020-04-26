Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

А. Филатов: сборная Казахстана состоит сплошь из непонятных иностранных фамилий. Это тупик

А. Филатов: сборная Казахстана состоит сплошь из непонятных иностранных фамилий. Это тупик
Хоккей / Прочие 0

Бывший форвард сборной Казахстана Анатолий Филатов поделился мнением о привлечении легионеров в национальную команду.

«Говорят, это делается якобы для развития казахстанского хоккея. Но, как видим, никакого развития не происходит. Это путь в никуда, тупик. Надо доверять своим ребятам. В Казахстане много молодых и талантливых мальчишек. Вот они и должны играть за нашу сборную. Понимаю, можно привлечь для усиления одного легионера, и то, наверное, в крайнем случае. Но когда чуть ли не вся команда состоит сплошь из каких-то непонятных иностранных фамилий, это просто несерьёзно. Если честно, искренне этого не понимаю.

Отношусь к натурализации легионеров негативно. Уверен, Борис Александров, царство ему небесное, никогда не поддержал бы всё это. Он бы просто не допустил такого. На мой взгляд, вся селекционная политика ведётся в неправильном направлении. Думаю, у руководства есть какой-то свой интерес, скорее, денежный. Вряд ли с таким подходом они заинтересованы именно в развитии хоккея», – цитирует Филатова «Шайба.kz».

Сборная Казахстана не сумела выйти в заключительную стадию олимпийской квалификации
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020