Сборная Казахстана не сумела выйти в заключительную стадию олимпийской квалификации
Сборная Казахстана не сыграет в олимпийской квалификации. Казахстанские хоккеисты не сумели преодолеть предолимпийскую квалификацию в группе H.
Сборная Казахстана попала в одну группу с командами Польши, Украины и Нидерландов. В ключевом матче казахстанская сборная, которую возглавляет наставник «Барыса» Андрей Скабелка, проиграла сборной Польши со счётом 2:3.
Сборная Польши выигрывала со счётом 2:0, после этого форвард «Барыса» Дастин Бойд оформил дубль и восстановил равновесие в счёте, но в третьем периоде казахстанская команда пропустила ещё раз.
В итоге сборная Польши заняла первое место в группе и вышла в финал олимпийской квалификации. Казахстан завершил предолимпийский турнир на втором месте.
Жайлауов, Доус и Бойд вошли в состав сборной Казахстана на отборочный турнир к ОИ-2022
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