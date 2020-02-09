Сборная Казахстана не сумела выйти в заключительную стадию олимпийской квалификации

Сборная Казахстана не сыграет в олимпийской квалификации. Казахстанские хоккеисты не сумели преодолеть предолимпийскую квалификацию в группе H.

Сборная Казахстана попала в одну группу с командами Польши, Украины и Нидерландов. В ключевом матче казахстанская сборная, которую возглавляет наставник «Барыса» Андрей Скабелка, проиграла сборной Польши со счётом 2:3.

Сборная Польши выигрывала со счётом 2:0, после этого форвард «Барыса» Дастин Бойд оформил дубль и восстановил равновесие в счёте, но в третьем периоде казахстанская команда пропустила ещё раз.

В итоге сборная Польши заняла первое место в группе и вышла в финал олимпийской квалификации. Казахстан завершил предолимпийский турнир на втором месте.