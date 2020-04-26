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Попихин — о коронавирусе: в Москве легко относятся к ситуации, а эпидемия уносит жизни

Попихин — о коронавирусе: в Москве легко относятся к ситуации, а эпидемия уносит жизни
Хоккей / ВХЛ 0

Главный тренер «Хумо» Евгений Попихин рассказал о самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

«Мне и клубный доктор позвонил, и знакомый, связанный с медициной. Они сразу сказали, что это серьёзное дело. Тем более маленькие внуки: одному — год, другому — пять лет. Поэтому серьёзно отнеслись. Супруга за всем следит, дочка тоже. В этом плане у нас строжайшая военная дисциплина.

В Москве многие поверхностно, легко относятся к ситуации, а это серьёзное дело, если смотреть все данные и все возраста. У людей не хватает дисциплины и понимания. Думают, это легко и просто, а это не так. Это эпидемия, которая быстро распространяется и уносит жизни. К сожалению, не все это понимают», — цитирует Попихина пресс-служба ВХЛ.

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