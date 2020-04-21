Малкин: сейчас неправильно собираться на шашлыках. Следуйте советам врачей
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин о пандемии коронавируса, из-за которой остановлены спортивные соревнования по всему миру.
«У меня нет захватывающих историй про карантин. Потому что дома сидим. Не знаю, хотелось бы мне рассказывать про это внукам. Надеюсь, подобное не повторится. Кто бы мог представить, что в магазинах нельзя будет найти ни масок, ни санитайзеров, ни туалетной бумаги. Нынешнюю ситуацию могу сравнить с той, когда у меня была травма колена и я два месяца не катался. Психологически сейчас себя нормально ощущаю, отдыхаю, гуляю. Самое сложное — это неизвестность.
Неправильно сейчас встречаться с друзьями, проводить время за шашлыками. Следуйте советам врачей оставайтесь дома», — рассказал Малкин журналистам.
Было время, когда Овечкин и Малкин феерили в связке. Потом их считали несовместимыми
Окончательно их развели после провальной Олимпиады в Сочи.
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