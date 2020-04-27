Дарлинг: благодарен судьбе, что вернулся домой и не застрял в Австрии

Голкипер «Инсбрука» Скотт Дарлинг поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

«Я так давно не выходили из дома, что могу с закрытыми глазами рассказать о каждой детали обстановки. Но я благодарен судьбе, что вернулся домой и не застрял в Австрии.

В Европе принято обмениваться рукопожатиями после каждой игры, и все поняли, что больше мы не можем это делать. В лиге есть команда из Италии, которая играет в Больцано. Когда всё это началось, с ними никто не хотел играть. Мы не хотели ехать туда. Правда, вскоре всё завершилось – «Инсбрук» не попал в плей-офф, а потом и сезон был остановлен», – приводит слова Дарлинга пресс-служба НХЛ.

Американский голкипер является обладателем Кубка Стэнли. В 2015 году он выиграл главный трофей НХЛ в составе клуба «Чикаго Блэкхоукс».