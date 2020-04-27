Бельмач: наивно видеть в Питерсе панацею от всех бед «Автомобилиста»

Известный спортивный функционер Андрей Бельмач поделился мнением о назначении Билла Питерса главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста».



«Это всегда риск — назначение в российский клуб западного и в частности североамериканского тренера, пусть даже с регалиями. Особенно если речь не о европейской территории страны, а о Восточной конференции. Традиции, менталитет, условия тренировочного процесса — ко всему этому нужно адаптироваться в течение нескольких месяцев. Самый свежий пример — Крейг Мактавиш и Йозеф Яндач, которые в прошедшем сезоне покинули КХЛ уже осенью.



В нынешних условиях, когда границы могут быть открыты не раньше 1 августа и подготовка к сезону обречена стать скомканной, с большей нагрузкой на тренерский штаб, ход с иностранцем — рискованный. Лучше — вариант опытного российского тренера, Сергея Светлова, Андрея Назарова и так далее. В любом случае нет сомнений в уровне Питерса. Но если в нём при нынешней системе видят панацею от всех бед, то это наивно», — цитирует Бельмача Russia-Hockey.

Изгнанный из НХЛ тренер едет в «Автомобилист». Что ждёт уральский клуб с Питерсом? Это большой риск, но в КХЛ канадец может дать результат.