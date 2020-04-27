Ник Бэйлен в форме «Трактора» прокатился на лодке, гребя клюшкой

Защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен показал, как проводит свободное время во время карантина из-за коронавируса. Хоккеист в игровой форме прокатился на лодке, гребя клюшкой.

Посмотреть видео можно в аккаунте КХЛ в «Инстаграме».



Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен.



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