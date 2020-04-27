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Источник: китайские клубы не сыграют в следующем сезоне ВХЛ

Источник: китайские клубы не сыграют в следующем сезоне ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

Китайские клубы не примут участия в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги, сообщает «Спорт-экспресс». В сезоне-2019/2020 в ВХЛ выступало три китайских клуба — ОЭРДЖИ, «Чен Тоу» и КРС-БСУ. По итогам регулярного чемпионата ни одна из китайских команд не сумела выйти в плей-офф.

Напомним, Высшая хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Петрова не будет разыгран. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига также прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда.

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