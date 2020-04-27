Источник: китайские клубы не сыграют в следующем сезоне ВХЛ

Китайские клубы не примут участия в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги, сообщает «Спорт-экспресс». В сезоне-2019/2020 в ВХЛ выступало три китайских клуба — ОЭРДЖИ, «Чен Тоу» и КРС-БСУ. По итогам регулярного чемпионата ни одна из китайских команд не сумела выйти в плей-офф.
Напомним, Высшая хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Петрова не будет разыгран. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига также прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
- 27 апреля 2020
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
10:50
-
10:30
-
10:22
-
09:54
-
09:30
-
09:21
-
08:49
-
04:26
-
01:01
-
00:56
-
00:49
-
00:27
-
00:08
- 26 апреля 2020
-
23:42
-
22:40
-
22:02
-
21:29
-
20:54
-
20:30
-
19:48
-
19:26
-
18:50
-
18:33
-
17:56
-
17:40
-
17:24
-
16:45
-
16:40
-
16:15