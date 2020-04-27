Евгений Малкин помог детскому госпиталю в Питтсбурге
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и его супруга Анна Кастерова помогли Дому Роналда Макдоналда в Питтсбурге. Хоккеист совершил пожертвование, позволившее приобрести необходимые товары, еду и настольные игры для детей.
«Мы знаем, что сейчас всем приходится сложно, но мы не представляли, каково сейчас госпитализированным детям. Пока мы находимся в комфорте своих домов, другие вынуждены рассчитывать на щедрость других», — приводит слова Малкина пресс-служба «Пингвинз».
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
В нынешнем сезоне российский форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент сезон в североамериканской лиге из-за пандемии коронавируса приостановлен.
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