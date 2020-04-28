Бойков: хоккеистам не стоит так рано уезжать в НХЛ. Сейчас можно развиваться и в России

Ассистент главного тренера молодёжной сборной России Александр Бойков высказался о новой волне отъездов молодых российских игроков в Северную Америку.

«Когда я уезжал, в стране был кризис. В России была полная разруха — коньки не достать, а перчатки нам передавались рваные от мастеров. Меня пригласили попробовать себя в Америке. Сказали: «Не получится — пожалуйста, вернёшься обратно». Я потихоньку привыкал там и был нацелен попасть в НХЛ. Сейчас ФХР всё делает, чтобы молодёжь не уезжала за границу. Создаются условия: сборы, хорошие контракты. Персонально занимаются с нападающими, вратарями, защитниками, привозят профессионалов из Канады, чтобы учили ребят правильному катанию. Где все это было в начале 1990-х? А сейчас условия для молодых потрясающие.

Мне кажется, им не стоит так рано уезжать. Лучше сначала попробовать закрепиться в КХЛ и попозже попробовать себя в НХЛ. Сейчас можно развиваться и в России. Та же разработанная ФХР программа подготовки «Красная машина» подразумевает единую систему развития молодых хоккеистов в нашей системе.

Когда мы увидим полноценный продукт этой программы? Программа уже внедрена, и в ближайшие годы должен быть результат в виде появления более качественных игроков. Думаю, уже ребята 2002 года рождения покажут плоды работы «Красной машины». Я смотрел на выступление этой юниорской сборной на прошлогоднем Кубке Глинки, который Россия выиграла впервые за 20 лет. Было видно, что собрались очень талантливые ребята», — приводят слова Бойкова «Известия».