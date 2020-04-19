Быков назвал причины массового отъезда россиян в Северную Америку

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков объяснил причины массового оттока российских хоккеистов за океан.

«Есть два разных оттока и две разные причины. Они объединены тем, что есть мечта, и, к сожалению, это не играть в КХЛ и выиграть Кубок Гагарина, а играть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Но так сложилось, давно сделан акцент на раскрутку НХЛ, где, что греха таить, выступают лучшие игроки мира. Первый отток составляют сложившиеся игроки, такие как Кирилл Капризов, которые уже сделали себе имя и которые готовы делать себе имя среди игроков мирового уровня. Так уезжали, например, Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Саша Овечкин, Евгений Малкин и многие другие.

И второй отток — это молодёжь, которая ещё не сделала себе имя, но мечтает играть в НХЛ, не доверяет нашей системе, не хочет развиваться в наших реалиях, старается уехать. Этому способствуют агенты, скауты, которые их переманивают. Это не созревшие, но желающие развиваться в заокеанской конкуренции игроки», — приводит слова Быкова «Р-Спорт».