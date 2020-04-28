Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Из-за пандемии коронавируса хоккейная Лига чемпионов пройдёт без группового этапа

Из-за пандемии коронавируса хоккейная Лига чемпионов пройдёт без группового этапа
Хоккей / Прочие 0

Из-за пандемии коронавируса хоккейная Лига чемпионов в следующем сезоне пройдёт без группового этапа, сообщается на официальном сайте соревнования.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса и неопределённостью в отношении профессиональных спортивных соревнований по всей Европе правление Лиги чемпионов приняло решение отложить начало сезона на один месяц до 6 октября. Это решение повлекло за собой изменение формата проведения турнира. В следующем сезоне Лига чемпионов будет разыграна по плей-офф-системе.

В минувшем сезоне шведская «Фрёлунда» победила чешский «Градец-Кралове» со счётом 3:1 в финале хоккейной Лиги чемпионов. Таким образом, клуб из Швеции выиграл Лигу чемпионов в четвёртый раз в своей истории, ранее завоевав трофей в 2016, 2017 и 2019 годах. Один раз «Фрёлунда» в финале проиграла.

«Фрёлунда» в четвёртый раз выиграла хоккейную Лигу чемпионов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020