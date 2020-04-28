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Источник: «Барыс» планирует улучшить контрактное предложение Михайлису

Источник: «Барыс» планирует улучшить контрактное предложение Михайлису
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» планирует сделать квалификационное предложение нападающему Никите Михайлису с улучшенными условиями, сообщает «Шайба.kz». Соглашение будет рассчитано на два года.

Если до 30 апреля хоккеист не примет квалификационное предложение клуба, то 1 мая он приобретает статус ограниченно свободного агента. До 31 мая он сможет перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия. За «Барысом» остаётся возможность сохранить игрока, повторив предложение.

В минувшем сезоне 24-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Барыс» уже сделал квалификационное предложение Михайлису.

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