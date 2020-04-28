Панарин — о карантине: у меня есть запас прочности, а как людям жить? Это печально

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о карантине из-за коронавируса.
«Конечно, я не экономист и дельные советы вряд ли могу дать. Но мне больше жалко людей. Многие останутся без работы. Кто-то даже не понимает, что потеряет работу. Такие люди поначалу ходили, хихикали и думали, что им просто в компании дали отпуск. А в итоге они будут сокращены.
Если карантин и дальше будет продлеваться, как людям жить? Я вообще не представляю. Лично мне карантин даётся легко, потому что у меня есть запас прочности. Могу спокойно не работать, заказывать себе продукты на дом. А что будет с теми, кто безо всякого карантина жил от зарплаты до зарплаты? Как им сидеть дома? Это печально», — цитирует Панарина «Матч ТВ».
Ранее Панарин показал, как занимается ремонтом во время карантина.
- 28 апреля 2020
-
18:14
-
17:57
-
17:43
-
17:23
-
16:51
-
16:26
-
16:23
-
16:07
-
15:37
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:25
-
14:09
-
13:44
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:09
-
10:00
-
09:40
-
09:21
-
09:15
-
09:00
-
07:14
-
05:49
-
02:59
-
02:05
-
01:01