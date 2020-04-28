Панарин — о карантине: у меня есть запас прочности, а как людям жить? Это печально

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о карантине из-за коронавируса.



«Конечно, я не экономист и дельные советы вряд ли могу дать. Но мне больше жалко людей. Многие останутся без работы. Кто-то даже не понимает, что потеряет работу. Такие люди поначалу ходили, хихикали и думали, что им просто в компании дали отпуск. А в итоге они будут сокращены.



Если карантин и дальше будет продлеваться, как людям жить? Я вообще не представляю. Лично мне карантин даётся легко, потому что у меня есть запас прочности. Могу спокойно не работать, заказывать себе продукты на дом. А что будет с теми, кто безо всякого карантина жил от зарплаты до зарплаты? Как им сидеть дома? Это печально», — цитирует Панарина «Матч ТВ».



Ранее Панарин показал, как занимается ремонтом во время карантина.

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