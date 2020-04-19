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Панарин: большую эпидемию лично я не ощущаю. Узнаю только из новостей

Панарин: большую эпидемию лично я не ощущаю. Узнаю только из новостей
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как переносит самоизоляцию.

«Вокруг нас живут одни взрослые. Мы тут с Алисой самые молодые. К нам приходили знакомиться, когда меня не было. Один раз только вышел на территорию, и ко мне подошла женщина. Поговорили немного и все. Из-за разницы в возрасте тут у нас больших друзей особо нет.

Там, где я нахожусь, вообще не чувствуется какая-то проблема. Мы можем и гулять, и делать всё что угодно. Тут загородная территория. Только утром кого-то на прогулке встретишь, да и всё. В основном, я вокруг не вижу никого. Поэтому большую эпидемию лично не ощущаю. У меня все нормально. Когда остановили сезон НХЛ и ввели карантин, я в Нью-Йорке больше и не был. Поэтому судить сложно. Только из новостей узнаю, что события развиваются не лучшим образом», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

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