Михайлов: не совсем понимаю, кто выигрывает от отъезда Капризова, Сорокина и Барабанова

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о дискуссии по поводу жёсткого потолка зарплат в КХЛ.

«Прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации, когда страна и мир переживают пандемию и все готовятся затянуть пояса, разговоры о повышении потолка зарплат вызывают сомнение. Но я считаю, что кризисы приходят и уходят, а хоккей остаётся. И не хотелось бы потерять тот уровень нашего хоккея, который в последние годы и даже десятилетие КХЛ удалось набрать. С этой точки зрения в таком сложном вопросе, как потолок зарплат, нужно тщательное обсуждение. Есть аргументы за его повышение, есть и против. Нужно внимательно во всём разобраться.

Как человек, который переживает за состояние нашего хоккея, считаю, что потолок в 900 миллионов рублей ограничивает возможности некоторых клубов на трансферном рынке и не позволяет сохранить в своём составе всех ведущих игроков. Вполне возможно, он является одним из поводов уехать в НХЛ, как, например, в случае с форвардом ЦСКА Михаилом Григоренко. Это тема для дискуссии.

Я ещё понимаю, если бы другие клубы КХЛ имели бы возможность подписать Григоренко и сохранить его для нашего хоккея, для Олимпиады, которая состоится уже через полтора года. Но такой возможности у них нет. Поэтому в итоге — негативный результат: падает уровень и клуба, и лиги, и сборной. И таких игроков, которые могут стать жертвами жёсткого потолка, много — например, Капризов, Сорокин, Барабанов, Зуб. Кто у нас от их отъезда выигрывает — не совсем понимаю», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.