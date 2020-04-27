Крылов: в КХЛ нет высокой конкуренции, без которой невозможен серьёзный рост

Председатель совета директоров «Авангарда», член совета директоров КХЛ Александр Крылов поделился мнением об отъезде российских игроков в Северную Америку.
«Игроки уезжают туда не за деньгами, а за возможностями развития и опытом. Тот же Александр Барабанов будет зарабатывать в «Торонто» намного меньше, чем мог бы зарабатывать в СКА. Это касается и целого ряда хоккеистов, выступающих в АХЛ, которые могли претендовать на куда более серьёзные деньги в России. АХЛ и близко не конкурент КХЛ по зарплатам. Ещё один яркий пример — Михаил Мальцев. Помню, как я внимательно следил за его успехами в системе команд СКА: сначала в МХЛ, затем в ВХЛ, потом СКА уже планомерно подводил его к играм в основной команде, даже давали немалое игровое время в плей-офф в сезоне-2018/2019. То есть он мог бы получить хороший контракт в КХЛ, но всё равно предпочёл уехать в Северную Америку. Потому что понимал, что серьёзный рост возможен только при наличии высокой конкуренции, которой, к сожалению, в КХЛ на данный момент нет. Так вот введение потолка его предполагает», — сказал Крылов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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