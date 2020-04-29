Грабовский — о броске бутылки на лёд: ещё легко отделался как тренер

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский вспомнил, как он бросил бутылку с водой на лёд в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

«Плей-офф ни при чём. Светит он тебе или нет, всё равно нужно выходить заряженным на победу, это мы и пытались привить игрокам. Но в том конкретном случае просто сдали нервы. Причём в эпизоде, из-за которого я и метнул бутылку, как раз решение арбитров было, похоже, правильным: клюшка у Демкова сломалась без вмешательства кого-то из казанцев. Но это стало последней каплей: слишком много явных нарушений оставались без судейского внимания. Вот и накопилось… Ещё легко отделался как тренер: игроку за такое досталось бы крепче.

Хоккеисту что: удалили — отсидел положенное. Удалили партнёра — тем более: приехал на смену, поостыл, успокоился. Тренер же в процессе «от и до» весь матч. Хотя нередко бывает, что потом признаёшь, что не прав, а арбитры всё делали толково. Но случается и иначе», — цитирует Грабовского «Прессбол».