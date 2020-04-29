Данил Веряев продлил контракт с «Торпедо»

Нападающий Данил Веряев подписал новый контракт с хоккейным клубом «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородской команды. 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Веряев принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 10 (5+5) баллов при показателе полезности «–1» и 22 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 12 минут 25 секунд за матч. В четырёх матчах Кубка Гагарина хоккеист очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «–2».



Для Веряева прошедший сезон стал четвёртым в КХЛ. Всё это время он выступал за «Торпедо».



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