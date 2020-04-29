Данил Веряев продлил контракт с «Торпедо»
Нападающий Данил Веряев подписал новый контракт с хоккейным клубом «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородской команды. 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Веряев принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 10 (5+5) баллов при показателе полезности «–1» и 22 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 12 минут 25 секунд за матч. В четырёх матчах Кубка Гагарина хоккеист очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «–2».
Для Веряева прошедший сезон стал четвёртым в КХЛ. Всё это время он выступал за «Торпедо».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Читайте также
- 29 апреля 2020
-
22:59
-
22:18
-
22:07
-
21:52
-
21:45
-
21:35
-
21:30
-
21:11
-
20:58
-
20:44
-
20:33
-
19:59
-
19:36
-
19:13
-
18:47
-
18:18
-
18:00
-
17:50
-
17:34
-
17:11
-
16:30
-
16:09
-
15:43
-
15:30
-
15:15
-
14:43
-
14:33
-
14:31
-
14:20
-
14:01
-
13:20
-
13:10
-
13:05
-
12:46
-
12:30
Партнерский контент