Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Данил Веряев продлил контракт с «Торпедо»

Данил Веряев продлил контракт с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Данил Веряев подписал новый контракт с хоккейным клубом «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородской команды. 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Веряев принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 10 (5+5) баллов при показателе полезности «–1» и 22 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 12 минут 25 секунд за матч. В четырёх матчах Кубка Гагарина хоккеист очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «–2».

Для Веряева прошедший сезон стал четвёртым в КХЛ. Всё это время он выступал за «Торпедо».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020