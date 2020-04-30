Брызгалов: о ветеранах вспоминают только 9 мая, зато как Парад победы – война, победители

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о праздновании Дня Победы в России.



«В России всем плевать друг на друга, вот в чём проблема! Для семьи и друзей люди готовы Луну с неба достать, а чуть подальше отошёл, и плевать, что там творится. Живут волками, неуважение друг к другу, хамство на хамстве, одна злоба между людьми. Человечность потеряли. О тех же ветеранах вспоминают только перед 9 мая, хотя их осталось человек 10 на всю страну. Зато как Парад победы – война, победители, Крым, то-сё…

А зачем этот Парад победы? Мы в каком-то прошлом застряли, всё смотрим туда, назад, а надо вперёд двигаться. У всех деды, прадеды воевали, кто-то с фронта не вернулся, но жизнь идёт дальше, столько лет прошло, а мы застряли в прошлом.



Давно уже всё изменилось, 30 лет как нет страны, которая победила. Все республики СССР участвовали, но почему-то нигде так шибко не отмечают, как у нас. Люди живут сегодняшними, завтрашними проблемами. Вспоминают, что был этот ужас и что надо постараться, чтобы это никогда не повторилось. А что победу праздновать? Над чем? Победили фашизм, но чему радоваться? Что столько людей погибло? И вот вам Игорь Тальков – «где герои – ветераны войны живут хуже рабов», — сказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.