Брызгалов: о ветеранах вспоминают только 9 мая, зато как Парад победы – война, победители

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о праздновании Дня Победы в России.
«В России всем плевать друг на друга, вот в чём проблема! Для семьи и друзей люди готовы Луну с неба достать, а чуть подальше отошёл, и плевать, что там творится. Живут волками, неуважение друг к другу, хамство на хамстве, одна злоба между людьми. Человечность потеряли. О тех же ветеранах вспоминают только перед 9 мая, хотя их осталось человек 10 на всю страну. Зато как Парад победы – война, победители, Крым, то-сё…
А зачем этот Парад победы? Мы в каком-то прошлом застряли, всё смотрим туда, назад, а надо вперёд двигаться. У всех деды, прадеды воевали, кто-то с фронта не вернулся, но жизнь идёт дальше, столько лет прошло, а мы застряли в прошлом.
Давно уже всё изменилось, 30 лет как нет страны, которая победила. Все республики СССР участвовали, но почему-то нигде так шибко не отмечают, как у нас. Люди живут сегодняшними, завтрашними проблемами. Вспоминают, что был этот ужас и что надо постараться, чтобы это никогда не повторилось. А что победу праздновать? Над чем? Победили фашизм, но чему радоваться? Что столько людей погибло? И вот вам Игорь Тальков – «где герои – ветераны войны живут хуже рабов», — сказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 30 апреля 2020
-
09:55
-
09:30
-
09:09
-
09:00
-
08:43
-
08:40
-
08:00
-
07:45
-
07:10
-
06:39
-
02:18
-
01:56
-
00:50
-
00:25
- 29 апреля 2020
-
23:46
-
23:27
-
22:59
-
22:18
-
22:07
-
21:52
-
21:45
-
21:35
-
21:30
-
21:11
-
20:58
-
20:44
-
20:33
-
19:59
-
19:36
-
19:13
-
18:47
-
18:18
-
18:00
-
17:50
-
17:34