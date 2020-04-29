Немировски: молодёжь должна сама брать свой шанс. Нужно быть лучше, чем старшие игроки

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился своим мнением о молодых игроках и оценил вратарскую бригаду клуба.
«Молодёжь должна сама брать этот шанс. В НХЛ заявка команды — 23 игрока. И всё. Молодой ты или нет — чтобы попасть в неё, ты должен быть лучше, чем старшие, и не давать тренеру повод отправлять тебя в фарм-клуб. Я за то, чтобы играли молодые. Но только в том случае, если они лучше других. Если бы у нас были хоккеисты уровня Василия Подколзина или Александра Романова, они играли бы сразу в основном составе.
Вратарская бригада? Андерс Линдбек до этого сезона не играл в КХЛ и в первых матчах адаптировался. Где-то он действовал здорово, где-то должен был выступить лучше. По ходу сезона он начал набирать форму, показывать ту игру, которую мы от него ожидали. Но потом случилась травма, после которой он восстановился достаточно быстро и сильно нам помог в дальнейшем. Очень доволен тем, как сыграл Андрей Тихомиров в то время, когда был травмирован Линдбек. Андрей был вторым номером, но получил шанс и сумел им воспользоваться, доказал, что он вратарь, равный Линдбеку. Плей-офф же ещё раз показал, что Тихомиров готов стать первым номером клуба КХЛ», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 29 апреля 2020
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